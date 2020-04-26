تركيا.. تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 20 يوماً

أعداد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة مستمرة في الانخفاض. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 110130، وتم تسجيل 99 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 2805، كما تم شفاء 3558 ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 29140″.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حصيلة إصابات كورونا اليوم لأحد، هي الأدنى منذ 20 يوما، موضحاً أن أعداد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة مستمرة في الانخفاض.

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