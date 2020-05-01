تركيا.. تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا

سجلت تركيا اليوم الجمعة، انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت السلطات الصحية 2188 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 122392 إصابة.

وتماثل للشفاء 4922 ليرتفع عدد المتعافين إلى 53808 وفقا للمعطيات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد وفيات الفيروس بلغ 3258 إثر تسجيل 84 حالة.

من جانبه قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن المتعافين من الفيروس خلال آخر 24 ساعة شكلوا 2.25 ضعف عدد المصابين.

ونوه بأن عدد حالات الشفاء يتفوق على حصيلة المصابين الجدد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار قوجة إلى أن العدد العام للمتعافين يقترب من نسبة 45% من الحصيلة الإجماليات للإصابات المسجلة.

وسبق أن أعلن قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Id5p85tJSe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020

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