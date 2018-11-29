تركيا تشتري أحدث أسلحة روسيا بالليرة التركية

حيث قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين:

“سنستلم منظومة إس-400 الروسية أواخر عام 2019 والشراء سيكون بالعملة المحلية”.

هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح خلال زيارته لواشنطن مؤخراً، بأن شراء منظومات صواريخ “إس-400” الروسية مسألة محسومة مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الصفقة.

من جهته هدد الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات “أف-35” لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا.