تركيا.. تصدير أجسام مروحيات إلى كوريا الجنوبية

تواصل شركة “جوشقونوز” التركية، إنتاج أجسام مروحيات الهليكوبتر وتصديرها إلى كوريا الجنوبية.

يُشار إلى أن الشركة التي تتخذ من ولاية”أسكي شهير”وسط تركيا، مقراً لها، تواصل أنشطتها في مجال الطاقة والصناعات الدفاعية والطيران، منذ عام 2006

ويمتد مقر مصنعها على مساحة قرابة 45 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية “أسكي شهير”، فيما تواصل أنشطتها في مجالات الطيران والصناعات الدفاعية والطاقة، منذ عام 2006.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال “أردم أجاي” كبير مسؤولي شركة “جوشقونوز”، إنهم وقعوا عام 2015، بروتوكولاً مع العديد من الشركات في كوريا الجنوبية.

وأضاف أنه وبموجب البروتوكول المذكور، قاموا بتسليم 15 من أجسام طائرات الهليكوبتر، من أصل 60 اتفقوا على تصنيعها لصالح شركات الكورية الجنوبية.

وأوضح أن شركة “جوشقونوز” حققت نمواً بنسبة 15 بالمئة خلال العام الماضي.