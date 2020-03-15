عربي ودولي

تركيا.. تصريحات وزير خارجية اليونان تعكس سياسات أثينا غير الإنسانية

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 مارس 2020 - 10:23
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عربي ودولي
السلطات اليونانية تقوم بتجريد طالبي اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم وهوياتهم [سبوتنيك]

قال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، دليل ملموس على سياسات اليونان غير الإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية.

وأوضح أقصوي في بيان، أن تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها، تذكّر بممارسات النازيين.

وتابع قائلا: “السلطات اليونانية تقوم بتجريد طالبي اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم وهوياتهم وتضربهم وتعيدهم إلى بلادنا، وهذا يذكرنا بممارسات النازيين”.

وأكد أقصوي أن اليونان تعبث بكامل قيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي، ولا تقوم بحماية الحدود الأوروبية كما تدّعي.

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وأشار إلى أن اليونان تستغل ملف طالبي اللجوء، لتحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى.

ويواصل طالبو اللجوء، الانتظار عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

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