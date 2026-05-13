تركيا تضرب «داعش».. حملة أمنية واسعة في 47 ولاية

أعلنت وزارة الداخلية التركية تنفيذ واحدة من أوسع الحملات الأمنية ضد تنظيم داعش داخل البلاد، أسفرت عن اعتقال 324 مشتبهاً بهم خلال عمليات متزامنة شملت 47 ولاية تركية، في إطار تصعيد الجهود الأمنية لملاحقة التنظيمات المتطرفة وشبكات الدعم المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة أن الحملة نُفذت عبر مديريات مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الشرطة في الولايات المختلفة، بالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني التركي والنيابة العامة.

ووفق السلطات التركية، استهدفت العمليات الأمنية أشخاصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، إضافة إلى مطلوبين أمنياً وأفراد متهمين بتقديم دعم مالي أو لوجستي للتنظيم، فضلاً عن عناصر ثبت تورطها سابقاً في أنشطة مرتبطة بالتنظيم المتطرف.

وشهدت المداهمات انتشاراً أمنياً واسعاً في عدد كبير من المدن التركية، وسط متابعة مكثفة من الأجهزة المختصة التي تواصل تنفيذ حملات دورية لتعقب الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية ومنع أي تهديدات محتملة للأمن الداخلي.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام السنة، مشددة على أن هذه التحركات تأتي في إطار حماية أمن البلاد والحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع التركي.

وتكثف أنقرة خلال السنوات الأخيرة حملاتها الأمنية ضد تنظيم داعش والجماعات المتطرفة، عبر عمليات أمنية واستخباراتية متواصلة تستهدف تفكيك الشبكات النشطة ومنع عمليات التجنيد والتمويل والتحرك داخل الأراضي التركية.

كما تعتمد السلطات التركية على تنسيق أمني موسع بين أجهزة الشرطة والمخابرات والنيابة العامة لتعقب المشتبه بهم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، خاصة مع استمرار التهديدات العابرة للحدود والتوترات الأمنية في المنطقة.

ويُنظر إلى هذه العمليات باعتبارها جزءاً من استراتيجية تركية أوسع لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التطرف، في ظل استمرار المخاوف من محاولات إعادة تنشيط بعض الخلايا المتشددة داخل المنطقة.

47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube… pic.twitter.com/RvokC5kgHE — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 13, 2026