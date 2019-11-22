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تركيا تضع «دحلان» على قائمة الإرهاب وترصد مكافأة 4 ملايين ليرة لمن يقبض عليه

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 نوفمبر 2019 - 20:23
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دحلان لعب دورا كبيرا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. [إنترنت]

كشفت قناة” تي أر تي TRT” التركية، أن أنقرة بصدد إدراج عضو حركة فتح الفلسطينية السابق محمد دحلان، على قائمتها الحمراء للإرهاب، وسترصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض عليه.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله، إن دحلان لعب دورا كبيرا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، واجتمع مع قيادات من تنظيم غولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد نشر بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريرا يشير إلى أن دحلان قدم دعما ماليا لفتح الله غولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافيا ما ورد في التقرير.

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لكن دحلان بحسب الوكالة سحب الدعوى في شهر سبتمبر عام 2019، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.

يُِشار أن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، اتهم، في حوار تلفزيوني خلال الشهر الماضي، دحلان بدعم تنظيم غولن.

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