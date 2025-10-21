تركيا تطلب من البرلمان تمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان

قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد مهام القوات التركية المنتشرة في سوريا والعراق ولبنان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 30 أكتوبر، وهو موعد انتهاء مهلة عملها الحالية.

وتسمح المذكرة للقوات التركية بشن عمليات عسكرية خارج الحدود إذا دعت الحاجة.

كما تشمل المذكرة طلب تمديد مهمة تركيا ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة إضافية، وتنتهي صلاحية هذه المهمة في 31 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن تناقش المذكرات في اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.

في المقابل، أعرب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” الكردي عن رفضه لهذه المذكرة، واعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وغير قانونية، مطالباً بعدم قبول تمديد الوجود العسكري التركي أو إرسال المزيد من الجنود.