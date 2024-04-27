تركيا تطلق تأشيرة «الرحّل الرقميين».. وهذه الدول المتاحة له!

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة في تركيا إطلاق تأشيرة تسمى “الرحّل الرقميين”، مشيرة إلى انه سيتم قبول الطلبات من المتقدمين المؤهلين الذين يتراوح عمرهم ما بين 21 عاماً و55 عاماً.

وأكدت الوزارة أن “تأشيرة “الرحّل الرقميين” ستكون متاحة للمواطنين من قائمة مختارة من الدول، هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وأيرلندا والدانمارك واليونان وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وفنلندا والسويد والتشيك والمجر وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا، وبلغاريا، ورومانيا، والنرويج، وأيسلندا، وليختنشتاين، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والاتحاد الروسي، وأوكرانيا وبيلاروسيا.

واشترطت الوزارة في بيان لها، “الحصول على التأشيرة أن يكون لدى المتقدم شهادة جامعية ويكون موظفاً أو يعمل لحسابه الخاص، أو يكون لديه عقد عمل لشركة خارج تركيا، كما أن الأشخاص المهتمون ينبغي أن يكون لديهم ما يثبت أنهم يحصلون على راتب 3 آلاف دولاراً شهرياً أو 36 ألف دولاراً سنوياً”.

وبحسب الوزارة، “سيحتاج المتقدمون إلى جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة لـ6 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول إلى تركيا”.

وأضافت: “بعد تقديم كل تلك المعلومات، وفي حالة أن كانت الوثائق كافية، سيتم إصدار “شهادة هوية الرحالة الرقمي”، ثم سيتعين على المتقدمين زيارة مركز تأشيرات تركي أو قنصلية مع اصطحاب هذه الشهادة لتسلم ختم التأشيرة الفعلي”.

وبحسب الوزارة، “صار بإمكان الرحل الرقميين التقديم للحصول على تأشيرة دخول تركيا بسهولة من منصة Digital Nomad Pre-Application Platform Digital Nomad GoTürkiye ضمن برنامج لوكالة الترويج والتطوير السياحي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية لاستقطاب الرحل الرقميين”.

هذا وتعد تركيا واحدة من أكثر المدن التي تشهد زيارات من السياح على مستوى العالم، وأصبحت بفضل بنيتها التحتية التكنولوجية القوية، وجهة شهيرة للعاملين عن بعد في السنوات الأخيرة، ومن خلال العمل الرقمي المتنقل، يمكن للزوار تمديد إقامتهم في تركيا.