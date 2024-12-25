تركيا تعتزم بدء مفاوضات «ترسيم الحدود البحرية» مع سوريا والأردن مستعدّ لتزويدها بالطاقة الكهربائية

أعلنت تركيا أنها تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، فيما أبدى الأردن استعدادا لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة “إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين “بزيادة منطقة نفوذهما” في استكشاف الطاقة”.

وأوضح وزير النقل التركي أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يتغير بالنسبة لتركيا وأنها لن تتراجع عنه، لافتا إلى أن زيارات المسؤولين الأتراك لدمشق ستتزايد في الفترة المقبلة.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.

وأكد الخرابشة خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، “القدرة على تزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية”.

وأوضح الخرابشة استعداد عمان “لإرسال فريق فني لمساعدة الأشقاء السوريين للتأكد من جاهزية الشبكة لديهم”.

كما أعرب الخرابشة عن استعداد الأردن “للتعاون مع سوريا في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.

بدوره قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان خلال الجلسة: إن “أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره”، مشددا على أن “الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والمياه والكهرباء”.

يذكر أن سوريا تواجه أزمة كهرباء حادة، وتصل الإنقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. ويعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات.

ويشار إلى أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بتزويد بعض أجزاء شمال سوريا بالكهرباء، وأعلنت أنقرة اليوم الثلاثاء أن وفدا من تركيا سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على واقع البنية التحتية للكهرباء والمشاكل التي تواجهها، وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة.