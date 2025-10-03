تركيا تعتقل عميلاً للموساد الإسرائيلي في إسطنبول

في عملية استخباراتية دقيقة، ألقت السلطات التركية فجر اليوم الجمعة، القبض على سركان تشيتشك، الذي ثبت تورطه في التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وذكرت المصادر الأمنية أن العملية، التي حملت اسم “ميترون”، تمت بالتعاون بين الاستخبارات التركية، النيابة العامة، وفرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول.

وبحسب التحقيقات، تبين أن تشيتشك كان قد بدأ عمله كمحقق خاص في عام 2020 من خلال شركته “باندورا للتحريات”، قبل أن يتم الاتصال به من قبل فيصل رشيد، أحد عناصر الموساد، لتنسيق عملية تجسسية تستهدف ناشطًا فلسطينيًا معارضًا لإسرائيل.