تركيا تعزز حضورها الاقتصادي الاستراتيجي في شرق إفريقيا

أكد وزير الطاقة التركي أن أنقرة تبني التعاون مع الصومال في مجال الطاقة على أسس متينة، مشددًا على أن تركيا تعتبر الصومال أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، موضحًا أن التعاون بين البلدين في قطاع الهيدروكربونات سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك بعد زيارة رسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل التعاون الدفاعي والأمني، وقطاع الطاقة والموارد الطبيعية، والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، إضافة إلى الاستثمارات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز التعاون، وقعت تركيا والصومال عام 2024 اتفاقًا للتنقيب عن الطاقة، تهدف من خلاله أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب الاستثمار في عمليات الاستكشاف داخل تركيا وخارجها.

وتُقدّر فترة عمليات التنقيب عن النفط في الصومال بين ثلاث وخمس سنوات، مما يعكس التزام البلدين بإطلاق مشاريع طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

ويعكس هذا التعاون الطموح بين تركيا والصومال رغبة كلا البلدين في تعزيز الأمن الطاقوي وتوسيع نطاق الاستثمارات الاقتصادية، كما يمثل خطوة استراتيجية لتركيا لتعزيز وجودها في إفريقيا والاستفادة من الموارد الطبيعية الجديدة، بينما يفتح للصومال فرصًا لتطوير قطاع الطاقة المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية.

وشهدت تركيا منذ عقدين سياسة توسعية في إفريقيا، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والدفاع والطاقة. أما الصومال، فقد شهدت البلاد جهودًا متواصلة لتعزيز استثماراتها في الطاقة والموارد الطبيعية بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل التعاون مع تركيا ذا أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.