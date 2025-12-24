تركيا تعلن العثور على «الصندوق الأسود» لطائرة الحداد.. مصرع 8 ركاب وبدء التحقيقات

أعلن وزير الداخلية التركي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت العائدين للطائرة الليبية المنكوبة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له.

وأكد الوزير مصرع جميع ركاب الطائرة وعددهم ثمانية أشخاص، وأوضح أن فرق التحقيق باشرت عملها فورًا من موقع الحطام في العاصمة أنقرة، وجرى العثور على الصندوق الأسود الذي يشكّل عنصرًا أساسيًا في تحديد تسلسل الأحداث التي سبقت الحادث وكشف أسبابه الفنية.

وأشار إلى أن أجهزة تسجيل البيانات والصوت دخلت مرحلة الفحص والتحليل وفق المعايير المعتمدة، بما يتيح الوصول إلى صورة دقيقة حول ظروف الرحلة والمسار الفني الذي قاد إلى سقوط الطائرة، ويساعد في تحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث.

وأعلنت السفارة الليبية في تركيا وصول وفد حكومي من العاصمة طرابلس إلى أنقرة، لمتابعة تطورات حادث سقوط الطائرة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وعددًا من مرافقيه.

وأوضحت السفارة أن الجانب الليبي اتفق مع السلطات التركية على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الجانبين، بهدف تنسيق الجهود ومباشرة التحقيقات الميدانية من موقع الحادث، وضمان تسريع الوصول إلى النتائج وكشف ملابسات الفاجعة بصورة كاملة.