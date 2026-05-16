تركيا تعلن تفكيك «شبكة تجسس» دولية

أعلنت وكالة الاستخبارات التركية تفكيك شبكة تجسس دولية قالت إنها كانت تنفذ أنشطة استخباراتية ضد تركيا لصالح جهازين استخباراتيين أجنبيين.

وقالت وكالة الاستخبارات التركية في بيان إن التحقيقات كشفت تورط 9 أشخاص في الشبكة، موضحة أن العملية نُفذت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في أنقرة والفرق الخاصة التابعة لمديرية مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن السلطات التركية نفذت عمليات متزامنة في أربع ولايات، أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص بينهم المدعو “ب.إ.” الذي وصفته الاستخبارات بأنه قائد الشبكة، بينما تبين أن شخصين آخرين من أعضاء المجموعة كانا موقوفين سابقًا في قضايا مختلفة.

وأكدت الاستخبارات التركية إحالة الموقوفين السبعة إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالتجسس.

وبحسب البيان، فإن أفراد الشبكة كانوا يجمعون معلومات وصفت بالحساسة تتعلق بمنظمات مجتمع مدني وجمعيات وجماعات عرقية ومسؤولين حكوميين داخل تركيا، قبل إرسالها إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

وأوضحت الوكالة أن الأنشطة المشبوهة للمجموعة لفتت انتباه جهاز الاستخبارات التركي، ما دفعه إلى إطلاق عملية استخباراتية شاملة تضمنت مراقبة ميدانية وإلكترونية وتنصتًا على اتصالات أفراد الشبكة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تمكنت من توثيق خطوط الاتصال بين الشبكة والأجهزة الأجنبية، إلى جانب رصد أساليب نقل التقارير وآليات الدفع والتعليمات المتعلقة بالمهام الاستخباراتية.

وأضافت الاستخبارات التركية أن الشبكة واصلت أنشطتها لفترة طويلة معتقدة أن عملياتها تتم بسرية كاملة، قبل أن تتمكن السلطات من كشف الهيكل التنظيمي الكامل للمجموعة وتفكيكها.

وأكد البيان أن العملية لم تقتصر على كشف هوية أفراد الشبكة فقط، بل شملت أيضًا تحديد بروتوكولات الاتصال والأهداف الاستراتيجية للأجهزة الاستخباراتية الأجنبية داخل تركيا.

كما أشارت الوكالة إلى أن المعلومات التي جُمعت خلال العملية ساهمت في تعزيز حماية الأمن القومي التركي، وتوفير تقييم تفصيلي للأساليب التي تعتمدها أجهزة الاستخبارات الخارجية في تنفيذ أنشطتها داخل البلاد.

هذا وتُكثف تركيا خلال السنوات الأخيرة عملياتها الأمنية والاستخباراتية لملاحقة شبكات التجسس والأنشطة المرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف من محاولات استهداف الأمن الداخلي والمؤسسات الحكومية.