تركيا تعلن عن إجراءات لـ«تسهيل عودة السوريين»

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، “إنشاء مكتب لإدارة الهجرة في السفارة التركية بالعاصمة السورية دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين لبلادهم”.

وقال وزير الداخلية لوكالة “الأناضول” التركية، إنه “بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيسمح لشخص واحد من كل أسرة سورية مقيمة في تركيا بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بهدف تسهيل ترتيبات عودة أسرته لسوريا”.

وأشار إلى أن “السوريين الذين سيعودون إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم”.

وأضاف أن “السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه”.

وذكر أن “عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوما تجاوز 25 ألف شخص”.

ولفت أن “عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ العام 2017 وحتى الآن وصل إلى 763 ألفا و443 سوريا”.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، “عن خطوات لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات الحر إلى سوريا”.

وبحسب الصحيفة، “ووفقا للخطوات الجديدة، |سيسمح للسوريين الذين يعودون إلى بلادهم بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى الذهب “الذي يعتبر مجوهرات شخصية وليست لأغراض تجارية” والأثاث المنزلي وسياراتهم، حيث أن هذه الترتيبات ستكون سارية حتى 31 ديسمبر 2025″.