تركيا تعلن «نهاية وشيكة» لعملياتها في العراق وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نهاية وشيكة للعملية التي ينفذها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

وقال أردوغان أمام خريجي شباب الأكاديمية العسكرية في إسطنبول: “سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق”.

وأكد الرئيس التركي توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وأضاف: “سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا”.

وكان أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قد أبديا مؤخرا رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ أكثر من عقد.

وصرح أردوغان بأنه سيوجه قريبا دعوة للاجتماع بالأسد للمرة الأولى، منذ قطعت أنقرة ودمشق علاقاتهما الدبلوماسية عام 2011، مع بدء الحرب في سوريا.