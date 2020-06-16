تركيا: تعليقات فرنسا على دورنا في ليبيا دليل على سياستها القاتمة تجاه هذا البلد

قالت وزارة الخارجية التركية، إن التعليقات الفرنسية الأخيرة على دور تركيا في ليبيا يُظهر سياسة باريس “القاتمة وغير المفهومة” تجاه ليبيا.

ونقلت وكالات أنباء عن الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن “دعم فرنسا لحفتر تسبب في تفاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

ولفت البيان إلى أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا بينما فرنسا تدعم شخصاً غير شرعي بالمخالفة للقرارات الدولية.

يأتي ذلك في حين، قالت الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الاثنين، إن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، وخاصة تكثيف الدعم التركي، غير مقبول ولا بد أن ينتهي.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل”، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار، بحسب الخارجية الفرنسية.