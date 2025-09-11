تركيا.. تغييرات واسعة في قيادات الأمن ومستشار «أردوغان» يهاجم إسرائيل

شنّ كبير مستشاري الرئيس التركي، أوكتاي سارال، هجومًا حادًا على إسرائيل، رداً على تصريحات الصحفي الإسرائيلي مائير مصري بشأن استهداف تركيا عقب القصف الإسرائيلي لقادة حركة “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر سارال رسالة على حسابه في منصة “إكس” جاء فيها: “إلى كلب إسرائيل الصهيونية: من الواضح أنك لا تعرف تركيا والأمة التركية! يجب أن تعلم ذلك!.. قريبًا سيرتاح العالم باختفائك من على الخريطة”. وأضاف: “إن كنت تتساءل من سيفعل هذا؟ فهي الدولة التي تخطط لمهاجمتها غدًا!”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن كتب الصحفي مائير مصري على حسابه في “إكس”: “اليوم قطر وغدًا تركيا.. إسرائيل تحارب الإرهاب”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الأخير على مقر حماس في الدوحة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى قطر قائلاً: “أقول لقطر وجميع الدول التي تؤوي الإرهابيين: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك، فسنفعل نحن”. وأضاف نتنياهو: “لقد فعلنا بقطر ما فعلته الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر”.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أنه رغم مرور أكثر من يوم على القصف الإسرائيلي لمقر حماس في الدوحة، لم تظهر أي مؤشرات في إسرائيل على نتائج الهجوم، فيما أعلنت قطر تعليق دورها كوسيط في مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة إثر القصف.

تركيا تعتقل 15 شخصًا ضمن تحقيقات بالفساد وغسل الأموال لشركة جان القابضة

أصدر مكتب المدعي العام بمنطقة كوتشوك تشيكميجي في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 15 شخصًا، بينهم 10 متهمين من المديرين التنفيذيين لشركة جان القابضة، من بينهم محمد شاكر جان، كمال جان، وكنان تيكداغ، في إطار تحقيق موسع بتهم “تأسيس منظمة إجرامية”، و”التهريب”، و”الاحتيال”، و”غسل الأموال المتأتية من الجريمة”.

وقالت السلطات التركية إن التحقيق شمل نقل ملكية 121 شركة ومؤسسة وأصولها التابعة لشركة جان القابضة، من بينها قناة “خبر تورك”، و”شو تي في”، و”بلومبرغ إتش تي”، إلى “صندوق تأمين الودائع الادخارية”، فيما لا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات التي شملتها المصادرة سلسلة مدارس “دوغا” الخاصة، وجامعة إسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفى ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومحطات وقود “إينيرجي”، وشركة تصنيع باطون متعددة الفروع، و”ڤي آي بي ترانسبورت” للشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة “آووكس” لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وكشفت التحقيقات أن 254 مليون ليرة تركية من عائدات الجريمة تم غسلها خلال عامي 2020 و2021، بينما دخلت 88 مليار ليرة تركية من أموال مجهولة الحسابات المرتبطة بالشركات. كما تم التوصل إلى أن “منظمة إجرامية” تأسست من خلال شركات تابعة لشركة جان القابضة، لممارسة عمليات احتيال وتهرب ضريبي وتحويل أموال مجهولة المصدر بين شركات متعددة لإخفاء آثارها.

وأضاف التحقيق أن المنظمة الإجرامية، التي يقودها كمال جان ومحمد شاكر جان، قامت بتعديل مجالس الإدارة وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها لتفادي العقوبات القانونية، فضلاً عن استخدام معاملات وهمية ووثائق مزورة لتخفيف الالتزامات الضريبية.

تركيا تجري تغييرات واسعة في قيادات الأمن وإعفاء 61 مسؤولاً رفيع المستوى

أصدرت السلطات التركية قرارًا عبر الجريدة الرسمية بإجراء تعديلات واسعة في هياكل الأمن الداخلي، شملت إعفاء وتعيين 61 مسؤولًا أمنياً رفيع المستوى، بينهم مديرو أمن في 37 ولاية، في خطوة تُعد من الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التغييرات في سياق تصاعد الضغوط على الأجهزة الأمنية لتعزيز الانضباط والنزاهة داخل صفوفها، ويُنظر إليها على نطاق واسع كـ “رد فعل مباشر” على اعتقال مدير أمن مدينة أنطاليا مؤخرًا بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً إعلاميًا وسياسيًا وأسئلة حول مدى انتشار المخالفات داخل الأجهزة الأمنية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التغييرات تستهدف ولايات محددة لأسباب أمنية أو إدارية، لكن حجمها واتساع نطاقها يشيران إلى أنها جزء من حملة إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى:

تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية،

استبدال القيادات المرتبطة بقضايا فساد أو ضعف الأداء،

إرسال رسالة داخلية وخارجية بحزم الدولة في مواجهة أي انحرافات مؤسسية.

ويُعد هذا الإجراء استثنائيًا في حجمه مقارنة بتغييرات سابقة، ويعكس تصعيد الحكومة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، في وقت تشهد فيه تركيا تحديات أمنية واقتصادية حساسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.