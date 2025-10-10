تركيا تفتح الأجواء.. تطور جديد بالعلاقات مع كردستان العراق

أعلنت تركيا رفع الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق منذ عام 2023، وذلك بعد انفراجة في ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).

وجاء هذا القرار في أعقاب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني في أنقرة، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية.

وأشار مكتب بارزاني إلى أن استئناف الرحلات الجوية إلى المطار يعد “خطوة إيجابية” ستعزز التعاون مع تركيا وتعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى مطار السليمانية بعد توقف دام أكثر من عام.

وكانت تركيا قد فرضت الحظر الجوي على المطار في 2023 بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بوجود أنشطة مسلحة لحزب العمال الكردستاني في المنطقة، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الحزب عن حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح، سمحت بفتح المجال لتقارب جديد بين تركيا وإقليم كردستان.

ولاقى القرار التركي ترحيبًا من حكومة إقليم كردستان، التي اعتبرت المبادرة فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.