تركيا تفرج عن أكبر زعيم مافيا وسط موجة انتقادات

العفو على مئات السجناء المحكومين لجرائم جنائية [العربية]

على الرغم من الانتقادات الواسعة التي خلفها القانون الذي أقره البرلمان التركي يوم الاثنين الماضي، من أجل العفو على مئات السجناء المحكومين لجرائم جنائية، أطلقت السلطات التركية سراح أحد أكبر زعماء المافيا، للتخفيف من اكتظاظ السجون وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفرج عن علاء الدين كاسكيسي، القومي المتطرف، المسجون لمدة 16 سنة، من سجن أنقرة في وقت مبكر الخميس، بحسب تغريدات محاميه.

وصوّرت وكالتا دي اتش ايه وآي اتش ايه الخاصتين موكبه وهو يغادر السجن.

يشار إلى أن كاسكيسي مقرب من السياسي القومي دولت بهشتلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية.

ومن بين قناعات رجل المافيا هذا المحكومة بـ16 سنة سجن التحريض على القتل وغسل الأموال وقيادة جماعة إجرامية غير قانوني.

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