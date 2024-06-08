تركيا تفرض رسوما على واردات السيارات من الصين

فرضت تركيا رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين.

ووفق القرار، “تم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويسري القرار اعتبارا من السابع من يوليو”.

وبحسب القرار، “فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.

هذا وفرضت تركيا في عام 2023، “رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية”.