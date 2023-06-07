تركيا تقترح تشكيل لجنة لإجراء تحقيق مفصل بتدمير محطة «كاخوفسكايا»

اقترح الرئيس التركي رسميا على الرئيس الأوكراني تشكيل لجنة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك تركيا لإجراء “تحقيق مفصل” بتدمير محطة كاخوفسكايا.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وقد تم خلال الاجتماع بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية”.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع، أنه “يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من الأطراف المتحاربة، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لإجراء “تحقيق مفصل” في الانفجار الذي وقع في محطة كاخوفسكايا”، بحسب البيان.

وأشار الرئيس أردوغان خلال المحادثات، إلى أن “تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد”، كما أعرب عن “إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ممر الحبوب”.

وبحسب البيان فقد أكد الرئيس أردوغان، أنه “مع استمرار النزاعات، لن يكون من الممكن منع الخسائر البشرية التي تحدث كل يوم، وبالتالي يجب السيطرة على فكرة العودة إلى المفاوضات”، مشيرا إلى أنه “سيواصلون بحزم جهودهم لإنشاء السلام العادل”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الموالية لروسيا فرض حالة الطوارئ في مناطق سيطرتها بمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بعدما فاضت المياه إثر انفجار سد “نوفا كاخوفكا”.

وقالت السلطات المحلية الموالية لروسيا إنّ إعلان الطوارئ جاء بعد ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى غرق نحو 2700 منزل وإجلاء حوالي 1300 شخص من المناطق التي غمرتها المياه.

واتهمت هذه السلطات القوات الأوكرانية باستهداف المقاطعة بنحو 60 قذيفة مدفعية، من بينها 34 قذيفة أطلقت باتجاه مدينة نوفا كاخوفكا وعدد من البلدات المحيطة بها.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن رئيس بلدية “نوفا كاخوفكا” المعيّن من جانب موسكو قوله، إن 7 أشخاص على الأقل فُقدوا إثر الفيضانات التي غمرت المنطقة.