تركيا تكشف الرواية الكاملة لتحطم طائرة «الحداد» ومرافقيه

روى وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو تفاصيل الرحلة الأخيرة للطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، موضحًا تسلسل الأحداث منذ الإقلاع وحتى تحطم الطائرة، ومؤكدًا بدء التحقيق الرسمي في الحادث.

وأوضح أورال أوغلو أن طائرة خاصة من طراز Falcon 50، تحمل رقم الذيل 9H-DFS والمسجلة لدى الطيران المدني المالطي، أقلعت عند الساعة 20:17 مساءً من مطار أنقرة إيسنبوغا باتجاه مطار معيتيقة، وسارت إجراءات الطيران بعد الإقلاع بشكل طبيعي، وجرى تحويل الطائرة تدريجيًا من برج المراقبة إلى وحدات الاقتراب ثم إلى مراقبة المجال الجوي، مع السماح لها بالارتفاعات المطلوبة دون أي ملاحظات تشغيلية.

وأشار إلى أن الطائرة حصلت عند الساعة 20:25 على الإذن بمواصلة مسارها بعد بلوغها ارتفاع 34 ألف قدم، قبل أن تعلن عند الساعة 20:31 حالة طوارئ من مستوى PAN-PAN أثناء تحليقها على ارتفاع يقارب 32 ألف قدم، حيث أبلغ طاقمها بوجود عطل كهربائي عام، وطلب توجيهًا راداريًا للعودة الاضطرارية إلى مطار أنقرة.

وبيّن الوزير أن الطائرة زُودت بين الساعة 20:32 و20:33 بمسار العودة والارتفاعات اللازمة للهبوط، وقام الطيار بتفعيل رمز الطوارئ 7700، لتبدأ بعدها بيانات الارتفاع بالاختفاء تدريجيًا من شاشات الرادار.

ولفت أورال أوغلو إلى أن الفترة ما بين 20:34 و20:36 شهدت تشويشًا متزايدًا في الاتصالات بين الطيار ومراقبة الحركة الجوية، وأصبح صوت الطيار بالكاد مسموعًا، بالتزامن مع فقدان جزئي لبيانات الرحلة على الرادار، قبل أن تختفي الطائرة بالكامل عند الساعة 20:38 من شاشات الرادار وتتوقف عن الاستجابة لجميع النداءات عبر الترددات المختلفة.

وأضاف أن الجهات المختصة أُبلغت فور فقدان الاتصال، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ جوًا وبرًا، وجرى تعليق حركة الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار إيسنبوغا كإجراء احترازي، إلى أن أكدت السلطات التركية لاحقًا تحطم الطائرة قرب قرية كسّيك قافاق التابعة لقضاء هايمانا جنوب أنقرة.

وأفاد أورال أوغلو بأن فرق التحقيق عثرت في موقع الحادث على مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، المعروفين بالصندوقين الأسودين، وبدأ إعداد تقرير أولي، على أن يجري إرسال الصندوقين إلى دولة محايدة لاستكمال الفحص الفني وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.

وأشار الوزير إلى أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري محمود قطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة محمد العصاوي، والمصور الرسمي لرئاسة الأركان محمد محجوب، حيث سقطت الطائرة مساء الثلاثاء أثناء توجهها إلى ليبيا.