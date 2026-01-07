تركيا تكشف تضرر أجهزة تسجيل الطائرة الليبية المنكوبة

أعلنت وزارة النقل التركية، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الأولية في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد علي الحداد، كشفت عن تضرر الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت داخل قمرة القيادة للطائرة.

وأوضح وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو أن الأضرار التي لحقت بأجهزة التسجيل حالت دون استخراج البيانات داخل تركيا، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من الدول يمتلك القدرات التقنية والخبرات المتقدمة اللازمة لفك تشفير هذا النوع من البيانات المعقدة.

وأضاف الوزير أن السلطات المختصة قررت نقل الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت إلى بريطانيا، حيث ستتم عملية تحليل البيانات ضمن تحقيق دولي، وبالتعاون مع جهات فنية متخصصة، لضمان التوصل إلى نتائج دقيقة وشفافة حول أسباب الحادثة.

وقع الحادث أثناء عودة الوفد الليبي من زيارة رسمية إلى أنقرة، وأسفر عن مقتل الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، بالإضافة إلى محمد العصاوي والمصور محمد عمر أحمد محجوب.