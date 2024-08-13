تركيا تكشف شبكة تجسس باعت معلومات لمنظمات إرهابية!

أعلنت تركيا القبض على أعضاء في شبكة تجسس سيبراني، استولت على بيانات شخصية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تركيا، وباعتها لمنظمات إرهابية”.

وبحسب وكالة أنباء “الأناضول”، قالت مصادر أمنية تركية، “إنه في نطاق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في أنقرة، نفذت القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية، بتنسيق مع جهاز الاستخبارات، عملية مشتركة ضد شبكة تجسس إلكتروني، تم خلالها القبض على 11 مشتبها فيهم.

وأضافت المصادر: “تبين أن شبكة التجسس لها امتدادات أجنبية، وشاركت بيانات شخصية استولت عليها مع كل من يطلبها بما في ذلك التنظيمات الإرهابية، كما تبين أن شبكة التجسس التي كانت الاستخبارات التركية تتعقبها لمدة طويلة، قدمت معلومات مهمة خصوصا للتنظيمات الإرهابية”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “العمليات ضد شبكة التجسس لن تقتصر على تركيا، بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج”، مؤكدة أن “جهاز الاستخبارات التركي سيواصل توسيع عملياته ضد شبكات التجسس السيبراني من أجل حماية البيانات الشخصية التي تعد بالغة الأهمية”.