تركيا تكشف عن «صاروخ باليستي» جديد عابرة للقارّات

كشفت تركيا عن صاروخ باليستي بعيد المدى يحمل اسم يلدريم خان، وذلك خلال فعاليات معرض ساحة 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء الذي أقيم في مدينة إسطنبول، في إطار عرض موسع لأحدث التطورات في قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

وجرى تقديم الصاروخ للمرة الأولى داخل جناح وزارة الدفاع التركية، ضمن عرض تقني تضمن محاكاة لقدراته التشغيلية، حيث أظهرت البيانات أن مداه يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، مع اعتماده على الوقود السائل وقدرته على الوصول إلى سرعات فرط صوتية عالية، وفق موقع ترك برس.

ويصنف الصاروخ الجديد ضمن فئة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ذات القدرات العابرة للقارات، وهو ما يعكس توجهًا تركيًا نحو تطوير منظومات أكثر تقدمًا في مجالات الردع الاستراتيجي وزيادة مدى التأثير العملياتي.

وشهد حفل الكشف حضور وزير الدفاع التركي يشار غولر، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية البارزة، بينهم قيادات من القوات البحرية ورئاسة الأركان، إضافة إلى رئيس شركة بايكار سلجوق بيرقدار، حيث جرى استعراض رؤية تركيا في تعزيز قدراتها الدفاعية عبر برامج تطوير طويلة الأمد تعتمد على البحث والتطوير المحلي.

وأكد وزير الدفاع التركي خلال الفعالية أن التقدم في الصناعات الدفاعية جاء نتيجة خطط استراتيجية ممتدة تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز الاستقلالية التقنية وتطوير القدرات المحلية في مجالات التصنيع العسكري.

كما تم خلال المعرض الإعلان عن عدد من المشاريع الدفاعية الأخرى، من بينها محرك المروحيات أونور، والمحرك النفاث غوتشهان، إلى جانب سلاح خفيف الوزن بمدى يصل إلى 2100 متر، ضمن حزمة تطوير واسعة تشمل مختلف قطاعات الصناعات العسكرية.

ويأتي الكشف عن صاروخ يلدريم خان ضمن مسار متسارع تعمل عليه تركيا خلال السنوات الأخيرة لتوسيع قدراتها في مجال الصواريخ بعيدة المدى، وتطوير منظومات أكثر تقدمًا في مجالات الدفع والسرعة والدقة.

ويعكس هذا التطور توجهًا عامًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية التقنية، بما يدعم القدرات الاستراتيجية للجيش التركي في مختلف المجالات.

تركيا تكشف لأول مرة في تاريخها عن صاروخ يلديرمخان الباليستي لعابر للقارات:



المدى: 6000 كيلومتر

السرعة: 9-25 ماخ

الوقود: تيتروكسيد النيتروجين السائل

المحرك: 4 محركات صاروخية pic.twitter.com/PRC9fNtZQk — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 5, 2026