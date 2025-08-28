تركيا تلاحق شبكة «غولن».. اغتيال رئيس نادي «أليمداغ سبور» التركي

اعتقلت السلطات التركية في إسطنبول، مالك ومدير عام مجموعة أسان للصناعات الدفاعية والتشييد، في خطوة مفاجئة ضمن تحقيق جنائي موسع يتعلق بالتجسس العسكري.

وأكد ممثلون للادعاء أن الرجلين، أمين أونير، مالك الشركة، وغوركان أوقوموش، المدير العام، محتجزان للاشتباه في ضلوعهما في أنشطة تجسس عسكرية وانتمائهما المزعوم لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وأوضح مكتب الادعاء أن عمليات التفتيش مستمرة في منازل المسؤولين ومكاتب الشركة، كما تم وضع شركات مجموعة أسان العشر تحت إدارة أمناء لضمان حماية أصولها ومنع أي تلاعب محتمل بصندوق تأمين الودائع الادخارية. حتى الآن، لم تتمكن فرق الإعلام من التواصل مع إدارة مجموعة أسان للتعليق على الحادثة.

هذا وتأسست مجموعة أسان عام 1989، وتعمل في مجالات الدفاع والتشييد والخدمات اللوجستية والطاقة، قبل أن تتوسع في السنوات الأخيرة لتشمل إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات الطائرات المسيرة، ما يجعلها من الشركات الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيق شامل على عدة أصعدة، وفق بيان مكتب الادعاء، ما يشير إلى إمكانية توسع التحقيق ليشمل أطرافاً أخرى محتملة، وسط متابعة دقيقة من السلطات التركية للوقائع المرتبطة بالشبكات المشتبه فيها داخل قطاع الدفاع.

اغتيال رئيس نادي “أليمداغ سبور” التركي بطلق ناري في إسطنبول

قُتل تونجاي ميريتش، رئيس نادي أليمداغ سبور التركي، بطلق ناري في الرأس داخل أحد المقاهي في منطقة تشيكمكوي بمدينة إسطنبول، وفقًا لما وثقته كاميرات المراقبة في المكان.

وأفادت التقارير أن الهجوم نفذه مسلح مجهول الهوية، فرّ من موقع الجريمة فورًا بعد إطلاق النار. وتم نقل ميريتش، البالغ من العمر 49 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة لاحقًا.

أطلقت الشرطة التركية عملية أمنية لتعقب الجاني، في حين يجري تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن التحقيقات الجارية.

من هو تونجاي ميريتش؟

تولى رئاسة نادي أليمداغ سبور 1877 لعدة سنوات، ولعب دورًا محوريًا في دعم الرياضة المحلية وكرة القدم للهواة، خاصة في أوساط الشباب، وعُرف بمبادراته الاجتماعية في منطقة تشيكمكوي، الواقعة بالطرف الآسيوي من إسطنبول.

نبذة عن النادي

تأسس نادي “أليمداغ سبور” عام 2010، وينافس حاليًا في دوري إسطنبول الأول للهواة، وحقق بطولات محلية عديدة، أبرزها: الدوري الإقليمي للهواة (2018–2019)، دوري إسطنبول للهواة أعوام (2017–2018، 2015–2016، 2012–2013).