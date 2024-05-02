تركيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل  

أكدت تركيا أن “انتقال قيادات حماس إلى أراضيها، أمر غير وارد في الوقت الحالي”، وفق ما صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وبحسب قناة “العربية”، قال فيدان، إن “حركة حماس ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية”، داعيا الحركة “لاتخاذ موقف حاسم بملف حل الدولتين”.

في سياق متصل، ذكر وزير الخارجية التركي، أن “تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية”.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة: “بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي الذي اتخذناه”.

وفي يناير، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية”.

هذا وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في التاسع والعشرين من يناير الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.