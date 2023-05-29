تركيا تنفي مشاركتها في العمليات الأمنية بالمنطقة الغربية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وعبر اللافي خلال اللقاء، على أهمية الشراكة بين البلدين، وجدد حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات الأخرى.

من جهته ثمن السفير التركي دور المجلس الرئاسي في المحافظة على وحدة المؤسسات، وتحقيق المصالحة بخطوات ثابتة، وبأسس علمية متينة.

كما أكد يلماز حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا وأمنها، نافياً في الوقت ذاته صحة الأنباء المترددة عن مشاركة تركية مفترضة في العمليات الأمنية الأخيرة غربي البلاد، ومجدداً التعبير عن عمق العلاقات بين تركيا وليبيا.