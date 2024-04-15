تركيا تنفّذ مشاريع في ليبيا  بقيمة تقارب 31  مليار دولار

قالت وزارة التجارة التركية، إن “قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات التركي في ليبيا بلغ حوالي 30.8 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن “ليبيا احتلت المرتبة الرابعة في قطاع المقاولات، تلتها السعودية بقيمة 27.8 مليار دولار، ثم الجزائر بحوالي 21 مليار دولار، تبعتها قطر بحوالي 20.2 مليار دولار”.

وأوضحت أن “قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات بالخارج بلغ قرابة 507.2 مليارات دولار خلال الفترة من عام 1972 حتى مارس الماضي”.

هذا ووقّعت شركة “تيرمنال يابي التركية” مذكرة تفاهم، في 5 أبريل الجاري، مع السلطات الليبية من أجل تأهيل وتشغيل مطار طرابلس الدولي في العاصمة الليبية، كما وقعت مصلحة المطارات الليبية مذكرة تفاهم مع الشركة التركية «تيرمنال يابي»، ومجموعة «أي آر جي إنترناشيونال» البريطانية، بشأن تأهيل ومشاريع البنية التحتية وتشغيل مطار طرابلس الدولي.