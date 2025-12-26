تركيا تنهي فحص الجثث.. نقل «الصندوق الأسود» لطائرة الحداد إلى ألمانيا

تواصل السلطات التركية فحص جثث ضحايا حادث تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد والوفد العسكري المرافق له في معهد الطب العدلي بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن السلطات تعتزم اليوم الانتهاء من جميع الفحوصات اللازمة، على أن تُقام مراسم وداع عسكرية في قاعدة مرتد بالعاصمة التركية بمشاركة كبار القادة العسكريين الأتراك، قبل نقل الجثث بطائرة عسكرية إلى العاصمة الليبية طرابلس وتسليمها للجانب الليبي.

كما قام وفد من الشركة المالطية المشغلة للطائرة، المستأجرة من الحكومة الليبية، بفحص موقع تحطم الطائرة قرب أنقرة، بينما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أن الصندوق الأسود للطائرة سيُنقل إلى ألمانيا لإجراء تقييم تقني دقيق يشمل مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات داخل قمرة القيادة، وذلك تحت إشراف الهيئة الاتحادية للتحقيق في حوادث الطيران (بي.إف.يو) في براونشفايج.

وأضافت الوزارة أن النيابة العامة التركية وفّرت كل الدعم للتحقيقات، بما في ذلك تقديم الوثائق وتسجيلات الكاميرات، فيما أرسلت الشرطة الجنائية في طرابلس عينات الحمض النووي لأقارب الضحايا إلى تركيا لتأكيد هوياتهم.

وكانت الطائرة الخاصة قد أقلعت يوم الثلاثاء من أنقرة باتجاه ليبيا، وتحطمت بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب العاصمة التركية، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب الثمانية، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، الذي كان في زيارة رسمية لتركيا.