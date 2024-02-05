تركيا توافق على تزويد مصر بطائرات مُسيَّرة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد، موافقة تركيا على تزويد مصر بطائرات مسيرة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين اثر قطيعة دامت عقدا من الزمان.

ونقلت رويترز عن فيدان قوله لقناة تلفزيونية تركية خاصة، “تطبيع علاقاتنا مهم بالنسبة لمصر لكي تكون لديها تقنيات معينة، لدينا اتفاق لتزويد (مصر) بطائرات مسيرة وتقنيات أخرى”.

وزاد الطلب الدولي على الطائرات التركية المسيرة، بعد أن جربت في الصراعات في سوريا وليبيا وأذربيجان وأوكراني، كما أن إثيوبيا، التي لها علاقات فاترة مع مصر بسبب سد النهضة على النيل الأزرق، من بين المشترين لهذا النوع من الطائرات التركية.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير الجاري، للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما مجددا إلى مستوى السفراء العام الماضي.

وسيناقش أردوغان والسيسي القضايا الثنائية والإقليمية، ومنها التجارة والطاقة والأمن.