تركيا تودع شهداء الجيش الليبي بمراسم رسمية (صور وفيديو)

أقامت السلطات التركية مراسم تأبين عسكرية في أنقرة للوفد العسكري الليبي الذي لقي مصرعه في تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

وجرت المراسم في قاعدة مرتد الجوية العسكرية اليوم السبت، بحضور كبار القادة العسكريين من الجانبين التركي والليبي، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تليت خلالها آيات من القرآن الكريم وأدعية على أرواح الضحايا.

وشهدت المراسم حضورًا رفيع المستوى ضم وزير الدفاع التركي يشار غولير، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق سيلتشوك بايراكتار أوغلو، وقائد القوات البرية الفريق متين توكيل، وقائد القوات البحرية الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، إضافة إلى سفير ليبيا لدى أنقرة مصطفى الجليب، وأعضاء الوفد العسكري الليبي وعائلات الضحايا.

وبعد تلاوة أسماء الضحايا، نقل عسكريون أتراك الجثامين على أكتافهم إلى الطائرة التي أقلّتها عائدة إلى ليبيا، في خطوة تعكس التضامن العميق والتقدير المتبادل بين البلدين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، توجه رئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق بايراكتار أوغلو إلى ليبيا لحضور المراسم العسكرية هناك عقب وصول جثامين الوفد الليبي، تأكيدًا على الاحترام الكبير لتضحيات القوات المسلحة الليبية ودورها الوطني.

يذكر أن الحادث وقع مساء الثلاثاء الماضي أثناء عودة الوفد الليبي من زيارة رسمية إلى أنقرة، وأسفر عن وفاة اللواء محمد الحداد، والفريق الركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور الرسمي محمد عمر أحمد محجوب.