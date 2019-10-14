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تركيا توسع رقعة عملياتها وتدفع دبلوماسيين أمريكيين لمُغادرة سوريا

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أكتوبر 2019 - 12:53
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القوات لا تزال في سوريا لكن المراحل الأولى من الانسحاب بدأت. [رويترز]

أكدت وكالة رويترز اليوم الاثنين أن فريقاً دبلوماسياً أمريكياً مكلفاً بإجراءات إرساء الاستقرار، غادر شمال شرق سوريا.

حيث يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان واشنطن أنها ستسحب 1000 جندي من سوريا.

من جهته قال مسؤول أمريكي لرويترز أن القوات لا تزال في سوريا لكن المراحل الأولى من الانسحاب بدأت دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صرح أمس الأحد، أن واشنطن تستعد لسحب نحو 1000 جندي أمريكي متبقين في شمال سوريا بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان، قائلاً أن القوات الأمريكية المتبقية في سوريا أصبحت بين نارين من الجيش التركي وقسد في وضع لا يمكن تحمله.

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