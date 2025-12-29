تركيا توضح حقيقة تحويل رحلة تركية من بنغازي إلى بودروم

كشف مركز “مكافحة التضليل” التابع للرئاسة التركية، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد حول امتناع إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية عن الهبوط في مطار ليبي خشية التعرض لعمل انتقامي، عقب حادث تحطم طائرة رئيس الأركان العامة الليبي الفريق أول محمد الحداد في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المركز التركي، عبر منصة “إن سوسيال”، أن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم “تي كي 641” المتجهة من إسطنبول إلى مدينة بنغازي بتاريخ 24 ديسمبر2025، تم تحويلها إلى مطار بودروم – ميلاس بسبب تجاوز سرعة الرياح الحدود التشغيلية المسموح بها في مطار الوصول، مؤكدًا أنه لا توجد أي أسباب أخرى وراء تغيير مسار الرحلة، وأن جميع الرحلات إلى ليبيا استمرت لاحقًا بشكل طبيعي وفق الجداول المقررة.

وشدد المركز على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه المزاعم، واصفًا إياها بأنها “تضليل إعلامي يستغل حادثًا مؤلمًا للإضرار بالعلاقات التركية-الليبية”.