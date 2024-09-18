تركيا توقع اتفاقاً لاستيراد الغاز من فرنسا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، “توقيع اتفاقية “طويلة الأجل” مع مجموعة “توتال إنرجيز” الفرنسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات”.

وقال بيرقدار على منصة “إكس”: “لقد وقعنا اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين شركتنا الوطنية بوتاس وتوتال إنرجيز”.

وأوضح أن “هذه الاتفاقية ستكون سارية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 2027، سيتم تسليم ست عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1,6 مليار متر مكعب سنويا”.

وأكد أن “اتفاقياتنا طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال تنطوي على أهمية كبيرة لضمان إمدادات بلدنا ومنطقتنا من الطاقة ومرونتها، وتعزيز تنوع مواردنا”.

في سياق متصل، قالت شركة الطاقة الفرنسية توتال انرجيز، “إن صفقة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بوتاش التركية ستقلل من مخاطر تعرضها لتقلبات السوق”.

وقال جريجوري جوفروي، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز: “يسعدنا أن نبدأ تعاونا جديدا طويل الأمد مع شركة بوتاش، الشريك الرئيسي للشركة في تركيا. تمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية”.