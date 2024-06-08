تركيا توقع اتفاقية لاستخراج الذهب في فنزويلا

وقعت فنزويلا اتفاقا مع تركيا لاستخراج الذهب في منطقة تنتشر فيها أنشطة استخراج المعادن.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: إن “استثمارات تركيا تهدف إلى الحفاظ على تنمية الذهب في القوس المنجمي في إقليم أورينوكو، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 112 ألف كيلومتر مربع، غنية بالذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والكولتان وتشهد أنشطة تنقيب بدون ترخيص”.

وأضاف مادورو: “سنعمل على تنمية مناجم الذهب هذه وأتمنى أن نُوفق في ذلك حتى يصير ما نوقعه ، مثالا للتنمية المراعية للبيئة ولحماية الطبيعة كما أنه غزير الانتاج”.

وكانت الحكومة الفنزويلية وقعت اتفاقيتين مع أنقرة لبناء مصفاة لإنتاج الأمونيا وللتنقيب عن الغاز، وأكد مادورو أنها مشاريع مستقبلية كبرى للبتروكيماويات والغاز والذهب، مشيرا إلى أن التحالف بين تركيا وفنزويلا مفيد للجانبين.

هذا ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة فنزويلا هذا العام، لكن لم يتم الإعلان عن موعد لذلك بعد، وكان “أردوغان” زار “كركاس” في ديسمبر 2018.