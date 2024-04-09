تركيا توقف تصدير منتجات إلى إسرائيل

أعلنت تركيا عن تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من 9 أبريل الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أعلنت وزارة التجارية التركية، في بيان، أن “القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين”.

وأضاف البيان، أن “قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك”.

وأكد البيان، أن “تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية”.

هذا وأكدت تركيا مرارا أن “إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.