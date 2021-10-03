تركيا تُؤكد استمرار تعاونها العسكري مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استمرار أنشطة التدريب والمساعدة والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

Libya’daki meşru hükûmet ile imzaladığımız Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz uluslararası hukuka uygun olarak devam ediyor. Görevli personelimiz Libyalı askerlere “Keskin Nişancı Eğitimi” verdi. pic.twitter.com/lzVIUYwfHk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2021

وقالت مسؤولة الإعلام بوزارة الدفاع التركية بينار قرة، خلال مؤتمر صحفي، إن تركيا جاءت لليبيا بناء على مذكرة تفاهم موقعة مع الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن استمرار تواجد القوات التركية يأتي ضمن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأشارت قرة إلى أن أنقرة منفتحة على الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحل المشاكل، والحفاظ على وحدة ليبيا.

وأضافت المسؤولة: “في ليبيا، التي تربطنا علاقات أخوية تاريخية على مدى 500 عام، نواصل تقديم التدريب العسكري والمساعدة والتعاون والأنشطة الاستشارية بدعوة من الحكومة الشرعية والاتفاقات الثنائية التي تقوم بها قواتنا”.

ونوهت إلى أن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، وإنها هناك بدعوة رسمية من الحكومة الليبية والاتفاقات الثنائية، وفق قولها.

وتابعت: “كما ذكرنا دائما، فإن هدفنا هو ضمان وحدة أراضي ليبيا، ووقف إطلاق النار المستدام، السلام والاستقرار الدائمين”.

وأردفت قرة: “وسوف تستمر أنشطتنا وفقا للقانون الدولي وفي إطار الاتفاقيات التي وقعناها مع الحكومة الشرعية في ليبيا، والتي تعترف بها الأمم المتحدة”.

يُذكر أن حكومة الوفاق الوطني سابقاً وقّعت في نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي.