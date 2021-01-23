تركيا تُؤكد دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.

ورحبت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وأوضح البيان: “تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة”.

وأضاف: “نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا”.​​​​​​​

وأكدت الخارجية على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن “الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد”.

وذكر البيان أن تركيا أكدت منذ البداية أن الأزمة في ليبيا ليس لها حل عسكري، ولعبت دوراً رئيسيا في المساهمة بشكل بناء لعقد مؤتمر برلين وتنفيذ نتائجه، وتحقيق التوازن في الميدان من خلال ضمان وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية التي توقفت في أبريل 2019.

وشدّد البيان على أهمية عدم نسف جهود الحل السياسي مجدداً، التي تسهلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

ولفت البيان إلى أن تركيا تتابع بقلق التحصينات العسكرية وانتهاكات وقف إطلاق النار التي تقوم بها الكيانات غير الشرعية في البلاد.

وجاء في البيان: “إن تركيا ستواصل نهجها البناء تجاه ليبيا، عبر استمرار تعاونها بحزم مع الحكومة الشرعية، بما يتوافق مع إرادة الشعب الليبي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا، ونتائج مؤتمر برلين”.