تركيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء ، أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، مشيراً إلى أن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

وأضاف: “كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه”.

وبعد قطيعة وتبادل الإهانات والاتهامات على مدى أعوام، خفت نبرة التصريحات العلنية في الفترة الأخيرة بين مصر وتركيا، لكن مسؤولين أتراكا قالوا إنه ليس هناك محادثات سياسية بين الطرفين، وإن أي اتصالات بينهما لا تكون إلا لأسباب تتعلق بالمخابرات.