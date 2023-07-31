تركيا تُجدد دعمها لجهود الحفاظ على استقرار ليبيا

جددت تركيا على لسان سفيرها لدى طرابلس كنعان يلماز، دعمها للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس.

وتناول اللقاء آفاق التعاون والتطوير بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزهما ودعم التعاون الاقتصادي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين، وإصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي.