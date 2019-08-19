تركيا تُحشد قواتها الخاصة على الشريط الحدودي مع سوريا

أرسلت تركيا تعزيزات جديدة من القوات الخاصة”الكوماندوز” إلى جنوبي البلاد في مسعى لتوزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة الحدود مع سوريا.

وبحسبوكالة “الأناضول” التركية فإنوحدات الكوماندوز وصلت الأحد إلى منطقة قيريق خان التابعة لولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد.

كما أكدت الوكالة، أن الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.

هذا ويتزامن إرسال القوات الخاصة التركية إلى المنطقة مع عمليات يشنها الجيش السوري على مناطق تحصن مسلحي جبهة النصرة في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وتعتبر محافظة إدلب السورية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا جزءاً من منطقة خفض التصعيد التي أقيمت عام 2017، في اتفاق جرى التوصل إليه عن طريق إطار عمل منصة أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية وبرعاية روسيا وتركيا وإيران.