تركيا تُدين بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: “نرفض بشدة تصرف إسرائيل وتجاهلها للقانون الدولي وخاصة قرارات الأمم المتحدة”.

وأضافت: “نجدد وقوفنا دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، والشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السماح ببناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، “هو أحدث مثال على نهج إسرائيل المتهور”.

ولفت البيان أن إسرائيل تحاول تحقيق حسابات سياسية داخلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في وقت يشعر فيه العالم بحاجة ماسة للسلام والاستقرار جراء جائحة كورونا، ما يؤكد رغبة إسرائيل في ترسيخ سياسة الاحتلال والاضطهاد يوما بعد يوم.

وطالبت الخارجية التركية، بالإنهاء الفوري لممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة أن استمرارها يقضي على منظور حل الدولتين.

هذا ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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