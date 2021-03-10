تركيا تُرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

هنأت وزارة الخارجية التركية، عبد الحميد دبيبة، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء: “نرحب بنيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ثقة مجلس النواب”.

وأضاف البيان: “نهنئ رئيس الوزراء دبيبة والحكومة الجديدة، ونتمنى لهم النجاح”.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية خطوات سريعة وملموسة لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة وخاصة توفير الخدمات للمواطنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه سيكون من المهم بشكل خاص توسيع سلطات الحكومة الجديدة لتشمل جميع مناطق ليبيا، ودعت جميع شرائح ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم حكومة الدبيبة في بناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة.

وأكد البيان على مواصلة تركيا الوقوف القوي إلى الشعب الليبي، وتقديم كل الدعم لتلبية تطلعاته في تحقيق الاستقرار والرخاء.

ومنح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت، على التصويت لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة 132 نائبا، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مدة ولاية الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر القادم على أن تكون حكومة تصريف أعمال بعد تجاوز هذا التاريخ.

ووصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باليوم التاريخي لليبيا.