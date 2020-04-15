تركيا تُسجل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد [اندنيدنت]

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403.

وقال الوزير إن ما مجموعه 4799 شخص تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.

واعتبر وزير الصحة التركي أن معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد.

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