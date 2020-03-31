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تركيا تُسجل 46 حالة وفاة و243 حالة شفاء

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 مارس 2020 - 21:18
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عربي ودولي
أعداد المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 13531. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان للصحة، مساء الثلاثاء: أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13531، بعد تسجيل 2704 حالة جديدة.

واترفعت حصيلة الوفيات المُسجلة في تركيا خلال اليوم الماضي من 168 إلى 214 حالة.

ونوه البيان بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 243 حالة.

من جانبه نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الإحصائيات الأخيرة لأعداد الحالات عبر حسابه على تويتر.

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ولفت قوجة إلى أن حصيلة الاختبارات زادت بنسبة 25.2% مقارنة بأمس الاثنين، وأن عدد مراكز الفحص وصل إلى 75، الأمر الذي سيساهم في زيادة سرعة عملية تشخيص المصابين بالفيروس، داعيا الجميع لمواصلة الالتزام بالعزل الاجتماعي.

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