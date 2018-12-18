تركيا تُضيق الخناق على راكبي الأمواج نحو الجزر اليونانية

حيث أوقفت فرق خفر السواحل ببلدتي أورلا وديكيلي، التابعتين لولاية إزمير، 101 مهاجرًا غير نظامي، في قوارب مطاطية ببحر إيجه وهم في طريقهم للجزر اليونانية.

هذا جاء التوقيف في 3 حملات مختلفة، حيث تم توقيف 36 أفغاني، و25 من إفريقيا الوسطى، و9 سودانيين، و6 صوماليين، و6 من توغو، و5 فلسطينيين، وإيرانيين اثنين، وسنغاليين اثنين، وأرترين اثنين، و سوري، وشخص من الكونغو الديمقراطية.

أما في ولاية آيدين تمكنت فرق خفر السواحل من ضبط 83 مهاجرًا، 48 أفغانيًا، و35 فلسطينيًا في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل بلدتي ديديم وكوش آضه سي التابعتين للولاية.