تركيا تُطور صواريخ خفيفة للطائرات المُسيَّرة

طورت شركة تركية صواريخ خفيفة يمكن استخدامها في طائرات الدرون والمركبات الأرضية المُسيَّرة عن بُعد.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، فقد طورت الصواريخ، شركة “تروي” (Troy) للصناعات التكنولوجية الدفاعية التي تأسست في 2004 بالعاصمة أنقرة.

وجاء تأسيس الشركة بهدف تقديم خدمات في مجال العبوات شديدة الانفجار، والرؤوس الحربية، والصواريخ الصغيرة، وتسليح الطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية غير المأهولة، وتطوير وتصميم أنظمة الدفاع التكنولوجي.

وفي هذا الإطار، طورت الشركة صواريخ خفيفة بقطر 40 ملم للطائرات بدون طيار الصغيرة، بحيث تستطيع حملها.

ومن المرتقب أن يتم استخدام الصواريخ المطورة محليا، في العمليات الأمنية داخل وخارج البلاد.

ويبلغ طول الصاروخ 170 ملم، ويتم إطلاقه من أنبوب إطلاق نار بعيار 550 ملم، ويبلغ إجمالي وزنه مع أنبوب إطلاق النار، 500 غرام.

كما يمكن تزويد الدرون، بـ 6 صواريخ من هذا النوع، فيما يبلغ مدى الصاروخ، 2 كم، ومداه الفاعل 100-500 م.

ويتمحور الغرض الرئيسي من هذه الصواريخ حول تحديد عناصر التهديد، وتحييد الأهداف المحددة مسبقا، دون الحاجة إلى إرسال أفراد إلى منطقة الخطر، ويهدف إلى إصابة وتدمير أهداف ثابتة مثل المركبات المدرعة الخفيفة وغير المدرعة والمباني.