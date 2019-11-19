تركيا تُفضل الأسلحة الروسية على الأمريكية وتتخلى عن مُقاتلات الـ«إف-35»

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بنية تركيا البحث عن بدائل لمقاتلات إف-35، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع عن صفقة إس-400 الروسية.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء:

“تركيا شريك في تصنيع مقاتلات إف-35، ودفعنا جزءاً كبيراً من المستحقات المترتبة علينا، وأبلغنا ترامب بأن تركيا ستضطر للبحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط، حال واصلت الولايات المتحدة سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات إف-35”.

وأعلن الرئيس التركي أنه أكد لنظيره الأمريكي أن تركيا لن تتراجع عن صفقة منظومات إس- 400 الروسية، رغم رغبة بلاده في شراء باتريوت الأمريكية.

وأضاف أردوغان:

“تحولت المنظومات الروسية إلى إحدى أبرز المشاكل في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وافقنا مع ترامب حول ضرورة إيجاد سبل لتسوية الخلافات، وأوضحت لترامب كيف توصلت تركيا إلى قرار شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية”.

هذا واعتبر الرئيس التركي أن المنظومات الروسية لا تمثل أي تهديد بالنسبة إلى الناتو، قائلاً أن الادعاءات حول وجود أي خطر للحلف بسبب إس-400 من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف أخرى، فيما شدد على أن ضغط الولايات المتحدة على تركيا بسبب هذه المسألة عبث بسيادة بلاده.